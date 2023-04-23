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【去美元化】經濟制裁影響 孟加拉以人民幣償還俄羅斯債務

環球政經 20:51 2023/04/23

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孟加拉同意支付約31.8億元人民幣給俄羅斯，作為核電廠貸款的一部分。去年西方國家因烏克蘭戰爭對莫斯科實施制裁，使孟加拉無法以美元支付還款，該國因而轉用人民幣。

據彭博社報導，俄羅斯國營公司Rosatom正為孟加拉建造核電廠，因為擔心兌換損失，最初要求只能以盧布支付。

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但Rosatom的代表向《華盛頓郵報》證實，貸款將以人民幣支付。早前孟加拉向莫斯科借貸120億美元，以在首都達卡附近興建核電廠。

該筆款項將使用人民幣跨境支付系統（Cross-Border Interbank Payment System），這是中國在2015年推出的，旨在幫助提高人民幣的地位。去年，俄羅斯被禁止使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）的付款系統。

孟加拉國使用人民幣支付是去美元化的最新例子。與此同時，中國正在推動非美元交易的貿易協定，已同意與巴西和哈薩克等國進行人民幣跨境交易。

經濟學家Peter C. Earle表示，雖然去美元化已經開始，但美元仍然可能保持全球貨幣的地位。他在美國經濟研究所的文章中寫道，美元在「經濟戰爭」和「錯誤的貨幣政策體制」中，正在迫使國家遠離美元。

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撰文 : 龍瑞成

制裁 戰爭 貨幣政策 經濟 借貸 孟加拉 首都 莫斯科 俄羅斯 巴西

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