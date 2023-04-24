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【醫藥股】遠大醫藥升2.4%　收購藥企BlackSwan 87.5%股權

股市 09:33 2023/04/24

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【醫藥股】遠大醫藥收購藥企BlackSwan 87.5%股權

遠大醫藥 （00512） 公布，以代價不超過3750萬美元，從BlackSwan的原股東收購BlackSwan的87.5%股權，待完成交易後BlackSwan將會成為集團非全資擁有附屬公司。

遠大醫藥開市升2.43%，現報5.05港元。

BlackSwan在2017年成立，總部位於美國，主要從事液體栓塞劑的研發工作，其核心產品Lava是美國首款用於治療外周血管動脈出血的創新液體栓塞劑，已於今年4月獲得美國食品及藥物管理局（FDA）上市批准。

另一款產品Kona，則適用於腦動靜脈畸形的術前栓塞。Kona已向FDA遞交上市前審批（Premarket Approval，PMA）申請，預計在今年末可以獲批上市。

遠大醫藥指，是次收購完成後，將擁有上述兩款產品的全球權益。

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港股 治療 遠大醫藥（00512）
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