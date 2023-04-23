▲ 【大行看法】張憶東：美股恐二次探底 港股料跟隨波動

興業證券全球首席策略分析師張憶東出席興業證券2023海外資本論壇上解讀了美國經濟和美債，認為加息已經到了後期，但緊信用卻進入加速階段，美股6至8月有二次探底風險，料港股亦會跟隨波動。

張憶東認為，海外資金面關注點是美國經濟及美債，認為這一次美國加息到了後期了，美聯儲後面維持鷹派的時間愈長，美國經濟和金融領域爆雷的風險、脆弱性的顯現就會愈明顯。「現在已不是糾結再加息幾次的問題，大家基本一致預期5月份加完就不加，現在的問題是甚麼時候降息，以及美聯儲的鷹派狀態保持多久。」

所謂金融領域脆弱，是指中小銀行危機，過去10多年的低利率狀態，使美國金融機構，特別是中小銀行已經適應了低利率，負債端是非常低利率的存款，資產端大量投資債券，但過去一年通脹超預期，加息力度也是超預期，激進加息周期導致美國金融的脆弱性在今年體現出來。

他指，儲局愈遲減息，美國所暴露出來的風險就會愈多，不只是中小銀行的問題，還有中小企債務問題。現時小企業的債務槓桿率，已超過了科網泡沫時期。

美國中小銀行危機暫時緩和，但金融體系收縮的趨勢並沒有結束，因銀行資產端和負債端依然承受着較大的壓力。例如在加息下，銀行所持貸款及證券，按照市值計價，美國所有銀行的資產都平均下降了10%，影響最嚴重的5%銀行資產下降20%，大銀行現金資產比重高，問題不大，風險會集中在小銀行。雖然當局可以透過擴表解決系統性風險，但經營風險會導致美國進一步的信用收縮。

「去年美國是緊貨幣，今年美國會體現為緊信用。」美國無論是按揭貸款、工商業貸款以及消費信貸，都是從高位開始回落，中小銀行危機以後，美國緊信用開始進入加速的階段。

張憶東指，最近做了一個測算，低收入人群的超額儲蓄將在6月份耗盡，下半年一些中產甚至相對富裕的人群，超額儲蓄也會逐步耗盡，從而不利對經濟的支撑，不過，服務業通脹也會加速回落。美企未來幾季增加了殺盈利的風險，「無論是房地產相關、製造業相關、零售消費相關，都面臨下行風險。」

他預期風險資產未來4個月波動，美長債息可能由3.5厘升上3.8厘。基於儲局更多是以核心通脹來做政策抉擇，其房租回落得較慢，交通運輸通脹還在高位。Jackson Hole央行年會後可能偏鴿，不排除年底會降息。

另外，他認為美國債務上限危機在6月，若兩黨談不攏，風險溢價會上升；若傾妥，財政部隨即發債，短綫抽緊流動性，美長債息有機會升到4厘。

因此，他預期6至8月海外的衝擊是偏負面的，但程度可能有限，美長端利率反彈，對經濟進一步下行沖擊，美股有二次探底風險，港股畢竟還是以歐美資金為主導，所以港股會跟隨美國長端利率的指揮棒有一些波折。

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記者：譚志偉