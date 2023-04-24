Katy Perry料為英加冕演唱會獻唱 傳享獨家福利

英國將在查理斯（King Charles III）加冕典禮後舉行演唱會慶祝，早前有指多名大牌歌手拒絕參與，但美國天后Katy Perry相傳將出席，成為演唱會最大嘉賓，同時更獲獨家的溫莎堡住宿安排。

【英國王室】路易小王子5歲生日出新相 罕有非凱特掌鏡 【下一頁】

【英國王室】卡米拉兒子開腔護母 「為愛嫁查理斯」 【下一頁】

英媒報稱，Katy Perry同意參加5月7日舉行的查理斯加冕慶祝演唱會。據悉，Katy Perry願意出席因為她希望外界關注自己為「英國亞裔信托」（British Asian Trust）擔任大使時的貢獻。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Katy Perry被指早於2019年已認識查理斯，她於2020年更被當時仍是王儲的查理斯委任，成為英國亞裔信托大使。

同時，作為嘉賓中名氣最大的Katy Perry，據悉會獨享在溫莎堡的套房留宿一宵的安排。眾多表演者的開支相信會獲得報銷，但不知他們是否會獲得出場費。

其他演唱會歌手

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培