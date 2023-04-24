  • 23°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 08:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Katy Perry料為英加冕演唱會獻唱 傳享獨家福利

環球社會熱點 08:05 2023/04/24

分享：

分享：

英國將在查理斯（King Charles III）加冕典禮後舉行演唱會慶祝，早前有指多名大牌歌手拒絕參與，但美國天后Katy Perry相傳將出席，成為演唱會最大嘉賓，同時更獲獨家的溫莎堡住宿安排。

【英國王室】路易小王子5歲生日出新相 罕有非凱特掌鏡 【下一頁】

【英國王室】卡米拉兒子開腔護母 「為愛嫁查理斯」 【下一頁】

英媒報稱，Katy Perry同意參加5月7日舉行的查理斯加冕慶祝演唱會。據悉，Katy Perry願意出席因為她希望外界關注自己為「英國亞裔信托」（British Asian Trust）擔任大使時的貢獻。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Katy Perry被指早於2019年已認識查理斯，她於2020年更被當時仍是王儲的查理斯委任，成為英國亞裔信托大使。

同時，作為嘉賓中名氣最大的Katy Perry，據悉會獨享在溫莎堡的套房留宿一宵的安排。眾多表演者的開支相信會獲得報銷，但不知他們是否會獲得出場費。

其他演唱會歌手

    點擊圖片放大
    +4
    +3

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

「德州梅根」嫁入意王室 與繼子女爭產遭逐出40億別墅
2023/04/21
「德州梅根」嫁入意王室 與繼子女爭產遭逐出40億別墅
【英國王室】查理斯仍想同細仔和好 加冕紀念品合照有哈里梅根
2023/04/18
【英國王室】查理斯仍想同細仔和好 加冕紀念品合照有哈里梅根
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
2023/04/18
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
【英國王室】出「皇家藍」瓷器 紀念70年來首國王
2023/04/14
【英國王室】出「皇家藍」瓷器 紀念70年來首國王
【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生
2023/04/13
【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生

你可能感興趣

「德州梅根」嫁入意王室 與繼子女爭產遭逐出40億別墅
08:05 2023/04/21
「德州梅根」嫁入意王室 與繼子女爭產遭逐出40億別墅
【英國王室】查理斯仍想同細仔和好 加冕紀念品合照有哈里梅根
12:42 2023/04/18
【英國王室】查理斯仍想同細仔和好 加冕紀念品合照有哈里梅根
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
08:05 2023/04/18
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
皇室 演唱會 歌手 英國 查理斯 演唱會 美國 溫莎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
【俄烏戰爭】G7促延長烏糧食出口協議 盧拉籲俄烏和談停戰（持續更新）
【俄烏戰爭】G7促延長烏糧食出口協議 盧拉籲俄烏和談停戰（持續更新）
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款