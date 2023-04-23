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訪泰中國旅客人數不達標 簽證成一大阻礙

環球社會熱點 18:45 2023/04/23

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泰國上周六（22日）公布最新數據顯示，今年中國旅客人數僅為69.5萬人次，或難達成政府訂立的500萬人次目標。政府指不少旅客反映，簽證申請十分不便，導致他們改往其他地方旅遊。

泰錄全球首宗新冠變種Arcturus死亡個案 指為外籍長者 【下一頁】

泰國旅行社協會（Association of Thai Travel Agents）數量指出，截至4月18日為止，當地僅迎來69.5萬人次中國旅客，僅為政府目標人次14%。如要達成目標，未來8個月需要吸引多達約430萬人次中國旅客。

訪泰中國旅客人數自農曆新年後持續上升，隨更多航班開放，3月的中國旅客人數單月超過首兩個月合計。

協會主席Sisdivachr Cheewarattanaporn指出，不少旅客投訴落地簽證申請不方便，使部分旅客改變計劃，前往其他地方旅遊。Sisdivachr認為，隨國際航班逐步更恢復及旅遊成本上升，除非下半年有急速變化，否則政府的中國旅客人數目標難達成。

泰國押後至9月收航班旅客入境稅 旅遊業界促海陸空同步 【下一頁】

泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand）表示曾與業界商討簽證申請問題，但雙方未就解決方法達成共識。他指電子簽證申請人數限額為每月8萬，為目前最大問題。

泰國今年首季迎來多達近650萬人次國際旅客，但與2019年同期1,070萬人次相比，仍落後不少。

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責任編輯：吳漢培

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