▲ 【商品危機】ING據報入稟向工行索償13億 涉中國最大銅商邁科系內交易

中國最大的銅貿易商邁科集團（Maike Group）向其子公司Triway International購買了銅，荷蘭國際集團（ING）卻招致了損失，在港法院入稟，向工商銀行 （01398） 追討賠償1.7億美元，即約13億港元。高等法院4月12日就此案舉行了聆訊。

外電引述消息指，邁科集團的往來銀行為工行，Triway則為ING，在一宗銅交易中，Triway表示沒有收到貨款，而ING已提供交易融資，ING指控工行沒有收取邁科的付款，仍開出銅交易的出口文件，違反合同條款。

ING和邁科集團對此案不予置評，工行和銀保監會也未回覆評論請求。報道指，銀保監已詢問ING是發生什麼問題。

報道指，交易發生於去年9月，即邁科集團宣布財困之前。

邁科集團今年2月發布通告，交代自去年9月，出現了經營性資金困難，並表示「面對問題，企業不逃避、不推諉，落實主體責任，積極與債權人及相關方溝通協商，力求一攬子化解債務問題。」同時向內地法院提出預重整申請。

報道指，邁科集團曾處理該國四分之一的精煉銅進口，但由於以銅庫存做抵押，投資中國房地產，在疫情及房地產調整之下，引致資金短缺。

金屬市場交易近年屢傳出問題，包括：

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去年8月發生 60億元銅精礦離奇失踪 ，秦港股份（滬：601326）通告指，8月1日前後，13家貨主總價值60億元的30萬噸銅精礦被第三方劉宇無單運走。

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記者：伍鍵文