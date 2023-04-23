▲ 【烏克蘭戰爭】褔布斯： 俄羅斯超級富豪總身家增至5000億美元 億萬大亨人數達110位

去年俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到歐美多國制裁，不過《福布斯》統計指， 俄羅斯富豪總身家由2022 年的 3530 億美元增加到今年的5050億美元，身家超過10 億美元的超級富豪人數躍升至110人，較去年增加22人。

靠化肥發家致富的Andrei Melnichenko以252億美元身家成為俄羅斯首富，其財富按年增 141 億美元。世界最大鈀及精煉鎳生產商Nornickel總裁兼最大股東Vladimir Potanin則以 237 億美元的身家位居俄羅斯第二大富豪。

報道指出，若非五位億萬富翁，包括投資集團DST Global 創始人 Yuri Milner、金融科技企業Revolut 創始人 Nikolay Storonsky、互聯網券商Freedom Finance 創始人 Timur Turlov 以及軟體開發公司JetBrains 聯合創始人 Sergei Dmitriev 和 Valentin Kipyatkov，放棄俄羅斯公民身份，俄羅斯富豪名單可能會更長。

不過，俄羅斯億萬富翁總財富在2021年，即戰爭開始前為6060億美元。在西方制裁的壓力下，俄羅斯經濟在 2022 年萎縮了 2.1%，但俄羅斯仍在向全球市場，特別是中國、印度和中東出售石油、金屬和其他自然資源。

相關文章：

【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤 調升布蘭特期油今明兩年油價預測

【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3% 油價爆升7% 紐油重上80關 俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

編輯：李哲毅