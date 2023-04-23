▲ 【中國經濟】商務部王受文：中國有意願和能力加入CPTPP

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，中國有意願加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），同時也有能力加入CPTPP，已經深入研究所有條款，評估加入協定要付出的代價和帶來的收益。他指，中國已經在一些自貿試驗區、自由貿易港對照CPTPP的規則、標準、管理作先行試點、試驗，條件成熟後會在更大範圍推廣。

王受文在國務院新聞辦政策吹風會上指，中國於2021年正式提出加入CPTPP，而國家主席習近平也多次在重要國際會議場合強調或重申，中國將積極推動加入CPTPP。

他重申，加入CPTPP符合中國利益及所有CPTPP成員利益，也符合亞太地區，甚至世界經濟復甦的利益。對於中國而言，加入CPTPP，有利於進一步擴大開放，深化改革，推動高質量發展。與此同時，對於CPTPP現有成員而言，目前11個成員國的消費者將增加3倍，GDP總量擴大1.5倍，期待所有成員國都能支持中國加入CPTPP。

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記者：伍鍵文