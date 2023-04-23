德國公務員同意調薪方案 取消周一柏林機場罷工

德國內政部宣布，公務員工會同意提出的薪酬調整方案，周一（24日）原定舉行的柏林機場罷工行動取消。

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內政部長費澤（Nancy Faeser）上周六（22日）宣布，與德國服務行業工會（Verdi Union）達成共識。費澤表示，協議將大幅紓緩員工壓力，會盡快發放協凸應對通脹的免稅獎金。

根據協議，約250萬名公務員在2024年2月前，分期獲得共3,000歐元（約2.6萬港元）免稅獎金。由2024年3月起，公務員薪酬將每月增加200歐元（約1,743港元），隨後第二階段時加薪5.5%。協議將為期兩年。

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尋求加薪10.5%的服務行業工會表示，就資方提議咨詢會員，並在5月15日公布最終決定。會長Frank Werneke，工會受壓接近極限遂作出讓步。

工會原本計劃在周一於柏林機場發起安全人員大罷工，估計全日所有離開航班會受影響取消，利用行動進一步向政府施壓。如今勞資雙方暫時達成共識，工業行動亦取消。

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責任編輯：吳漢培