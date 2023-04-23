【姜濤 x 麥當勞】姜濤現身麥當勞兒童愛心馬拉松起步禮 6000健兒參與 籌超過530萬元

第十四屆「麥當勞兒童愛心馬拉松2023」已圓滿舉行，近6000名大小健兒於闊別五年後再度聚首，人氣王姜濤身為香港麥當勞叔叔之家慈善大使，在沒有預告下驚喜現身開幕典禮，出場一刻全場歡呼，連姜濤步出看見現場情況亦被嚇一跳，露出緬甸的笑容和他的招牌叮噹手，向在場人士揮手打招呼，他笑言知道出席人數很多，但沒想到原來是這麼多。由於報名參加的大部份都是支持姜濤的姜糖，亦正因為是「突襲」，故現場氣氛澎湃，大家夾道高呼「姜濤」之聲此起彼落，非常熱鬧。

▲ 姜濤為慈善跑進行起步禮，粉絲突然能見到偶像，全場歡呼聲四起

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活動當日，香港麥當勞行政總裁黎韋詩、香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席暨全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員黃馮慧芷、商業電台董事及行政總裁陳靜嫻、姜濤和Ronald一起主持開幕儀式。在現場跑手的見證下，各主禮嘉賓攜手將愛心注入象徵「香港麥當勞叔叔之家」第二間家舍的展示板上，寓意第二間家舍將為更多有需要的家庭服務，繼續秉承「以家庭為本」理念來為病童家庭護航。

黎韋詩表示：「相隔五年，我很高興今年『麥當勞兒童愛心馬拉松』再度舉行，讓我可以再次看見各位家長和小朋友的燦爛笑容。雖然過去數年受疫情影響實體活動，但麥當勞繼續讓愛不停步，積極透過麥當勞App為『香港麥當勞叔叔之家慈善基金』籌款。今年活動更踏入第十四屆，兒童愛心馬拉松報名人數高達6,000人，而香港麥當勞亦於去年為『麥當勞叔叔之家慈善基金』籌得超過530萬港元。全賴每一位善長的熱心捐獻，我們才可以繼續將愛心傳揚開去，讓更多有需要家庭受惠。」

黃馮慧芷亦說：「香港麥當勞叔叔之家多年來為於鄰近醫院接受治療的病童和家庭提供『以家庭為本』的服務，讓他們能夠安心接受治療。適逢毗鄰香港兒童醫院的第二個香港麥當勞叔叔之家將於2023年年底投入服務，我們可以為更多病童家庭於治療路上護航。我要感謝多年來麥麥同行的麥當勞，為我們舉辦『麥當勞兒童愛心馬拉松』籌款，令這個臨時家園滿載愛與關懷。承諾會竭力拓展更多改善兒童身心健康及福利的服務，為更多有需要的家庭提供溫暖的『家以外的家』。」

▲ 姜濤「突襲」麥當勞兒童愛心馬拉松起步禮，現場氣氛澎湃，大叫「姜濤」之聲此起彼落

至於首次參與「麥當勞兒童愛心馬拉松」的姜濤，不但與現場一眾小跑手打成一片，更分享道：「非常榮幸能夠以香港麥當勞叔叔之家慈善大使的身份出席今次籌款盛事。我一向喜歡和小朋友相處，無論是以往和小演員一起拍攝，還是今天在活動上為各位小跑手打氣，小朋友在我心目中永遠都是充滿活力和朝氣的。我希望大家可以與我一起繼續支持『香港麥當勞叔叔之家慈善基金』，齊齊出一分力支持有需要的病童家庭，讓他們可以繼續以樂觀、開朗的態度面對逆境。」

姜濤與麥當勞的確甚有淵源，本身自小就喜歡吃漢堡飽，他曾說還是肥仔的時候可以一晚食兩個餐，後來在讀書時期亦曾在麥當勞工作過，去年底他在IG分享過2015年8月在麥當勞工作的一張舊照片，戲言七年前就為《季前賽》這部戲做準備了。相信包括他自己在內也沒想過，今天會這樣搖身一變成為了麥當勞的代言人，這完全是一個勵志的故事，亦可寄予年青人，只要向着夢想進發，總有出頭天。

所以說姜濤是麥當勞的最佳代言人，實屬當之無愧。

▲ 姜濤自細喜歡食漢堡飽，長大後更成為餐廳代言人，相信他自己也從沒想過

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另一邊廂，由於姜濤擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使，所以活動可以報名後已吸引大批姜糖參加，即使大家不知道姜濤當日是否會出席，都要大力支持，結果在接受報名當晚大概8時已6000名額全部爆滿。

由於大家都希望見到姜濤一面，嘉賓們鳴槍後跑手開跑，卻出現一個好笑的畫面，就是眾人跑經姜濤面前都變成「打橫走」，拿着相機拍照，大會為免出現意外，保安員隨即護送姜濤離場。

▲ 鳴槍時，姜濤露出可愛的表情

活動後，更有不少出席的姜糖對麥當勞大表感謝，因為由姜濤單人出席的大型公開活動很罕有，這天一個突如其來的機會，讓他們有幸見到偶像一面，當然還有很多同跑的小朋友，可以一睹姜濤哥哥面貌同樣興奮無比。適逢姜濤將於4月30日生日，在場姜糖更趁機高唱生日歌為姜濤送上祝福。





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姜濤香港後援會部份生日應援

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記者：張以正