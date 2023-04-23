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【財爺網誌】陳茂波：香港處於發展黃金窗口　經濟活動加速恢復

股市 17:11 2023/04/23

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【財爺網誌】陳茂波：香港處於發展黃金窗口　經濟活動加速恢復

財政司司長陳茂波表示，香港現時有著天時、地利、人和的優勢，正處發展的黃金窗口。疫情後不同環節的經濟活動正加速恢復，整體氣氛向好；全球運力逐步恢復，香港作為區域樞紐的優勢重現，吸引不少招商、會議展覽和展銷活動。

陳茂波在網誌回顧過去一周在京的4日行程，表示有深刻感受，即使疫情阻礙往來，內地不同單位都緊貼香港的資訊，非常關心香港的情況，同時希望給予香港更多的支持、提升合作水平，冀能在所負責的範疇優化既有的合作機制、探討新的舉措，讓香港的獨特優勢和功能得到更好發揮。

他指，連日與不同部委和機構會面，可以更了解內地經濟和金融狀況，以及相關政策的最新發展和思路，為特區政府和金融監管機構在推動未來的工作和加強兩地合作方面，提供了重要的資訊和參考。

他提到，恢復通關後，政府積極透過「走出去」和「請客來」，全面推廣香港在新發展階段的新優勢、新機遇。他指，特區政府積極到訪內地和海外市場，希望把握疫後經濟恢復的勢頭和契機，全速吸引投資、促進企業落戶和招攬人才，務求加強加快經濟復蘇的動力，讓市民及企業受惠。

陳茂波：海外朋友對香港持樂觀正面看法

陳茂波又指，自從落實《香港國安法》及愛國者治港原則後，香港回復社會安全和穩定，推動政策落實的效率亦有所提升。加上國家的穩步發展、中央的堅實支持，不少海內外的朋友也對香港的前景持樂觀正面的看法。

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【金融發展】陳茂波：探討完善跨境理財通　積極籌備港股通增人民幣櫃台

【財爺網誌】陳茂波：高峰論壇「裕澤香江」吸引逾400人參加　未來將「走出去」推廣香港

記者：伍鍵文

經濟 陳茂波 香港 財政司
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