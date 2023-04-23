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日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%

環球社會熱點 15:00 2023/04/23

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日本媒體《日本經濟新聞》調查發現，當地5大旅遊熱點城市的多間酒店價格近日急升，升幅最少有10%。有分析認為，本地旅客增加促進今次酒店加價潮。

日本3月旅客人數接近疫情前水平 首季平均消費超2019年 【下一頁】

日經查詢東京﹑京都﹑大阪﹑福岡及札幌的50間有超過100客房凡酒店，了解當地黃金周假期首日（4月29日）的平均房價，並與一年前價格比較。

所有受訪酒店平均房價按年均有增長，約20%稱升幅界乎10至40%，60%指價格上升最少50%。當中東京升勢最顯著，全數受訪酒店價格升幅最少達50%。受訪酒店入住率亦按年增加，不少預計黃金周假期可達7成，部分更表示已接近爆滿。

美國調查機構STR亦發現，日本3月全國酒店平均房價比2019年疫情前高21%，按年升幅更是多達59%。

【全日空】原價近14萬頭等機票賣7000元 ANA標錯價或拒認數 【下一頁】

本地旅遊復甦被指是價格上升的原因之一，札幌車站附近的連鎖平價酒店MyStays透露，黃金周假期預約近乎爆滿，主要是家庭客戶。京都一間酒店亦表示，團體預約明顯增加。

旅行社JTB估計，下周二（4月25日）起至5月5日的黃金周假期旺季中，本地旅客人數會比2019年增加2%。

海外旅客回歸亦刺激價格及入全住率，東京一間酒店表示，亞洲地區旅客明顯變多。東京八重之翠酒店則透露，黃金周假期首日預約中約64%外國旅客。

隨中國旅客陸續恢復訪日，有研究估計當地的外國旅客數量5月時或能回復至疫情前8成水平。

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責任編輯：吳漢培

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