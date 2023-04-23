【科學新知】科學家發現頭髮變白原因 有助找出解決方法

自古美人如名將，不許人間見白頭。年華老去，頭髮變白，看似無可避免。近期有關科學家的研究表明，頭髮變白的原因可能與毛囊中的黑色素幹細胞（McSCs）有關。這些細胞在頭髮正常的黑色素細胞發育過程中扮演重要角色。但是，隨著年齡的增長，這些幹細胞會無法繼續發育成正常的黑色素細胞，這導致頭髮變白。此前的研究認為，這些幹細胞在毛囊中分化為黑色素細胞，但最新研究表明，它們可以在純幹細胞狀態和所謂的中轉擴增狀態之間切換，這種可塑性對於持續產生黑色素非常重要。

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這項研究的發現可能有助於科學家們開發新的方法，來防止或逆轉頭髮變白的過程。紐約大學皮膚科醫生Qi Sun認為，通過調節McSC的可塑性，可能會為這個問題提供新的解決方案。但是，需要進一步的研究來確定這種方法的可行性和效果。

此外，頭髮變白還與遺傳和壓力水平有關。遺傳因素可能會影響黑色素細胞的發育和功能，而壓力水平則可能導致身體內的氧化反應，從而影響細胞的健康和功能。因此，除了探索新的治療方法，減輕壓力和保持健康的生活方式也是預防頭髮變白的重要因素。

總之，頭髮變白的原因是複雜的，可能涉及多個因素。科學家們正在不斷地研究這個問題，並尋找新的方法來解決它。

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