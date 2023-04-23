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【元宇宙】PUBG工作室進軍元宇宙 建創造NFT賺錢系統

環球政經 10:08 2023/04/23

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營運著名大逃殺遊戲PUBG的韓國工作室Krafton，計劃推出名為Migaloo的Web3元宇宙遊戲平台，預計將在今年推出。這個平台由一個AAA遊戲工作室開發，旨在提供「創造賺錢」（Create To Earn）系統。用戶可以創造、購買和出售遊戲內資產作為NFT。

早前，Krafton和南韓擴增實境公司Naver Z在北美成立合資企業，向Migaloo注入了3,680萬美元，其中Krafton擁有85%的股權，Naver Z則持有剩餘的15%。

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除Krafton外，其他亞洲公司也在開發基於區塊鏈的Web3遊戲。例如，著名遊戲公司Square Enix宣布自己的Web3遊戲；而總部位於日本和韓國的Nexon，正在開發Web3的MapleStory Universe；新加坡的雷蛇推出了Web3孵化器；韓國公司WeMade計畫，將其遊戲作品與Web3整合後推向海外。

Naver Z是一家擁有超過1.72億美元的融資的大型科技公司，擁有超過4,900萬月活用戶。PUBG目前擁有約2.89億月活用戶，是其中一隻擁有最多用戶的遊戲。

此外，Krafton也與Solana Labs合作，在Solana區塊鏈上開發遊戲。合作計劃於2022年3月宣布，但自那時起，Krafton和Solana Labs並未公開更新計劃進度。

總體而言，亞洲市場的Web3遊戲發展非常迅速，許多公司都開始探索這個領域。隨着區塊鏈技術的進一步發展，Web3遊戲將有更多的機會成為下一個發展熱潮。

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撰文 : 龍瑞成

區塊鏈 元宇宙 電玩手遊 遊戲 遊戲平台 NFT 亞洲市場

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