【加密貨幣】NFT交易量持續下降 創2021年來創新低

最近，根據分析平台Dune上研究人員編制的數據顯示，NFT市場的活躍用戶及交易量出現明顯下降，達到2021年7月以來的新低。NFT二手交易市場OpenSea和Blur的獨立用戶數量和銷售額也出現明顯下降趨勢。據SeaLaunch研究員稱，這可能是由於市場和用戶活動減少，以及宏觀環境、高交易費用（Gas Fee）和稅季流動性問題等多種因素影響。此外，Blur空投農民（Airdrop Farmer，即一些為了博取空投，而不斷進行無意義交易的人）減少了交易量，亦減少了流動性，而最近的Meme幣交易狂潮，也可能對此造成了影響。

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具體而言，Dune的數據顯示，NFT市場的獨立用戶數量穩步下降，4月19日降至7,805，為2021年7月31日以來新低。OpenSea和Blur這兩個主要市場都出現獨立用戶數量和銷售額顯著下降的情況。據SeaLaunch稱，Blur為面向專業人士的NFT市場，在其平台上的銷售量正在減少，4月22日僅有5,688次銷售，這是過去90天內的最低日銷售量。Blur的日獨立用戶數量也在減少，4月19日有1,777個獨立用戶，這是過去90天內最低。至於OpenSea，數據顯示，過去一周每日交易員數量急劇下降，4月18日降至10,640人，自2021年7月以來從未低於1萬人。

盡管如此，SeaLaunch指出，NFT市場以以太幣計價的成交額保持穩定，且Uniswap的NFT市場，在過去兩周內每日活躍用戶增加。

目前尚不清楚，NFT市場的活躍用戶和銷售額下降的具體原因。

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