  • 23°C
香港時間 : 2023423日 (週日) 10:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】NFT交易量持續下降 創2021年來創新低

環球政經 09:54 2023/04/23

分享：

分享：

最近，根據分析平台Dune上研究人員編制的數據顯示，NFT市場的活躍用戶及交易量出現明顯下降，達到2021年7月以來的新低。NFT二手交易市場OpenSea和Blur的獨立用戶數量和銷售額也出現明顯下降趨勢。據SeaLaunch研究員稱，這可能是由於市場和用戶活動減少，以及宏觀環境、高交易費用（Gas Fee）和稅季流動性問題等多種因素影響。此外，Blur空投農民（Airdrop Farmer，即一些為了博取空投，而不斷進行無意義交易的人）減少了交易量，亦減少了流動性，而最近的Meme幣交易狂潮，也可能對此造成了影響。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映 【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

具體而言，Dune的數據顯示，NFT市場的獨立用戶數量穩步下降，4月19日降至7,805，為2021年7月31日以來新低。OpenSea和Blur這兩個主要市場都出現獨立用戶數量和銷售額顯著下降的情況。據SeaLaunch稱，Blur為面向專業人士的NFT市場，在其平台上的銷售量正在減少，4月22日僅有5,688次銷售，這是過去90天內的最低日銷售量。Blur的日獨立用戶數量也在減少，4月19日有1,777個獨立用戶，這是過去90天內最低。至於OpenSea，數據顯示，過去一周每日交易員數量急劇下降，4月18日降至10,640人，自2021年7月以來從未低於1萬人。

盡管如此，SeaLaunch指出，NFT市場以以太幣計價的成交額保持穩定，且Uniswap的NFT市場，在過去兩周內每日活躍用戶增加。

目前尚不清楚，NFT市場的活躍用戶和銷售額下降的具體原因。

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

AirDrop 虛擬貨幣 NFT 成交 銷售

上一篇文章

【元宇宙】PUBG工作室進軍元宇宙 建創造NFT賺錢系統

下一篇文章

【ESG】世界首條碳入口稅 料即將在歐盟通過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款