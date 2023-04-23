【ESG】世界首條碳入口稅 料即將在歐盟通過

碳稅立法是歐盟更廣泛的「Fit for 55 in 2030」計劃的一部分，該計劃旨在到2030年將歐盟的溫室氣體排放量，降至1990年代水平的55%。據《華爾街日報》報導，這項稅法已經醞釀了近兩年，美國公司擔心出口商品到歐洲時，將面臨新的障礙。

歐盟計劃的核心是「碳邊境調整機制」（CBAM），該機制旨在激勵非歐盟國家加強其氣候目標，歐洲議會表示。該機制還旨在確保歐盟的氣候成果，不會因生產從歐盟轉移到沒有減碳的國家，而受到削弱。

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議會在與歐盟各國達成有關該問題的協議後，在周二的投票中以487票贊成，81票反對和75票棄權通過。該機制覆蓋的商品包括鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力和氫氣等原料，以及一些下游產品，如螺釘和螺栓等。

據歐洲議會表示，進口這些產品到歐盟的公司需要購買「CBAM證書」，以彌補來源國支付的碳價格與歐盟碳津貼價格之間的差額。歐洲議會表示，該法律將從2026年開始逐步實施，直到歐盟現有的碳交易系統被淘汰為止。

據《華爾街日報》報導，這次投票在美國引發了對類似稅收的討論，製造商認為很難與具有更重的環境足迹的進口商品競爭。這些法規鼓勵清潔能源，但並未確定碳價格。

然而，歐盟在這個問題上拒絕讓步，認為只有規定具體的碳價格的出口商才能從這樣的折扣中受益。據路透社報導，在該法案成為法律之前，它仍需要歐盟國家的最終批准，這些國家的政府將在未來幾周評估這些規則。

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