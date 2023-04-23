【自我提升】挑戰傳統理念 形成新習慣非21日

傳統觀念認為，形成一個新習慣需要21天的時間，但加州理工學院、芝加哥大學和賓夕法尼亞大學的最新研究挑戰了這一想法。研究人員使用了來自超過3萬名健身會員和3,000名醫院工作人員的數據，發現一些習慣需要較長的時間才能形成。例如，養成鍛煉習慣平均需要6個月，但只需要幾周就可以養成在醫院洗手的習慣。

研究人員使用機器學習工具，分析人們的行為何時變得可預測，形成了習慣。他們發現，在鍛煉計劃中保持一定的靈活性很重要，但一致性也很關鍵。例如，三分之二的健身會員堅持每周同一天去健身，星期一和星期二是比較多人健身。

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該研究表明，形成新習慣實際上取決於人、行為本身、所需的時間和精力，以及觸發提示。一些人可能會採取非常手段，例如穿著運動服睡覺，以消除早上按計劃鍛煉時的阻礙。然而，對大多數人來說，如果我們能找到正確的動機，習慣將會隨著時間和重複而慢慢形成。

心理學家來說一直是有興趣了解習慣，因為無論好與壞，都可能對我們的健康和福祉產生巨大的影響。盡管受到關注，但這項新的研究是少數幾項之一，這些研究探討人們在實際環境中形成習慣的速度，而不是在心理學實驗室這樣的人工環境中。

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