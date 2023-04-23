  • 23°C
香港時間 : 2023423日 (週日) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自我提升】挑戰傳統理念 形成新習慣非21日

環球政經 09:47 2023/04/23

分享：

分享：

傳統觀念認為，形成一個新習慣需要21天的時間，但加州理工學院、芝加哥大學和賓夕法尼亞大學的最新研究挑戰了這一想法。研究人員使用了來自超過3萬名健身會員和3,000名醫院工作人員的數據，發現一些習慣需要較長的時間才能形成。例如，養成鍛煉習慣平均需要6個月，但只需要幾周就可以養成在醫院洗手的習慣。

研究人員使用機器學習工具，分析人們的行為何時變得可預測，形成了習慣。他們發現，在鍛煉計劃中保持一定的靈活性很重要，但一致性也很關鍵。例如，三分之二的健身會員堅持每周同一天去健身，星期一和星期二是比較多人健身。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映 【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

該研究表明，形成新習慣實際上取決於人、行為本身、所需的時間和精力，以及觸發提示。一些人可能會採取非常手段，例如穿著運動服睡覺，以消除早上按計劃鍛煉時的阻礙。然而，對大多數人來說，如果我們能找到正確的動機，習慣將會隨著時間和重複而慢慢形成。

心理學家來說一直是有興趣了解習慣，因為無論好與壞，都可能對我們的健康和福祉產生巨大的影響。盡管受到關注，但這項新的研究是少數幾項之一，這些研究探討人們在實際環境中形成習慣的速度，而不是在心理學實驗室這樣的人工環境中。

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

大學 香港經濟日報 運動 加州理工學院 香港 機器學習 興趣

上一篇文章

【ESG】世界首條碳入口稅 料即將在歐盟通過

下一篇文章

【加密貨幣】第二批特朗普NFT 開賣首日即售罄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款