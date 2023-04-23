【加密貨幣】第二批特朗普NFT 開賣首日即售罄

「前美國總統特朗普名字和形象授權」的第二批非同質化代幣（NFT）在首次發行後一天便售罄。

這批NFT， 稱為Trump Digital Trading Cards Series 2共有4.7萬個，每個售價99美元，總共籌集了超過465萬美元。在OpenSea上，交易量已經超越1,000個以太幣。

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這些特朗普的NFT是在付費授權下使用前總統的「名字、肖像和形象」，並不是由特朗普或特朗普組織擁有、管理或控制。如果以信用卡購買47張NFT或用加密貨幣購買100張NFT，就可以獲得參加在佛羅里達州南部與特朗普共進晚餐的機會。

根據NFT系列的網站介紹，這些是個人的數字收藏品或收藏卡，您可以收集、累積、交易等等。把它們想像成傳統的棒球或籃球卡，但是以數字形式儲存，所以您不必擔心物理損壞。”

NFT可通過信用卡或Wrapped Ether（wETH）購買，如果使用者在結帳時還沒有NFT錢包，可以使用Torus創建一個，以接收NFT。此外，即使使用加密貨幣支付以獲得收藏品，用戶仍需要通過認識您的客戶（KYC）驗證。

此外，NFT是在Polygon區塊鏈上鑄造，由藝術家Clark Mitchell設計，開發人員聲稱每張簽名卡都是特朗普手工簽名的。

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