【加密貨幣】未知漏洞致大批錢包失竊 損失逾7000萬元

MetaMask開發者Taylor Monahan，揭示了一個未被確定身份的錢包劫掠漏洞，該漏洞已經從2022年12月開始，奪走了超過1,050萬美元的非同質化代幣（NFT）和加密貨幣，且受害者是那些「相對安全」的有經驗的社區成員。

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Taylor Monahan指出，至少有5,000個以太幣被盜，但是損失的程度尚未確定。Monahan強調，沒有人知道這個漏洞是如何運作的。Monahan還警告加密貨幣老手，該漏洞不同於典型的網頁釣魚或隨機詐騙行為。它不會針對新手，而是專注於那些相對有經驗的人。

根據開發者的說法，該漏洞的一些已知特徵是，它會針對2014年至2022年創建的密鑰和更加密本地的用戶——那些有多個地址並在此領域工作的人。

因此，開發者建議那些將資產連接到單個私鑰的人遷移他們的資金、分散他們的資產或獲取硬件錢包。

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