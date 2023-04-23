▲ 【日圓滙價】日央植田和男將首次主持議息 日圓會升1成？

日本央行新任行長植田和男將於周四至周五首次主持議息會議，結果將於周五公布，市場普遍預期日本央行會維持政策利率不變，短期政策利率-0.1厘，長期利率仍是過按需要無上限買債，令10年期債息保持在0利率，以及上下限0.5厘波動範圍。不過，新人事新作風，市場仍預期植田和男的言論，會將前瞻指引轉為中性，增加利率政策調整的空間。

日圓走勢受到港人關注，因為何時換日圓，直接影響日本旅行預算，目前日圓兌每美元為134.17，近半年累升10%，今年以來則跌2%，每百日圓兌港元為5.8498。

日本央行同日會公布第二季經濟增長預測及通脹前景預測，重點是會否預期CPI低於2%的目標，植田和男於4月初IMF會議期間，表示「通過關注CPI跌破央行2%目標的風險，來實施貨幣政策是合適的。」

日本央行目前指引，是「預計短期和長期政策利率，將保持在當前或更低的水平。」市場預期可能會剔走「更低水平」的講法，將政策的立場轉變為中性。

日本經濟層面制約寬鬆政策，並增添加息壓力，尤其是上周五公布的3月份CPI為3.2%，不包食品及能源的核心CPI更升至3.8%，創1981年以來最高水平，價格走高是受到成本推動因素影響，而非需求帶動，央行希望是薪金推動通脹，人工加幅要超過CPI升幅，但人工升幅仍未跟得上生活成本上升，2月份人工按年下跌2.6%。

市場預期短期政策利率仍維持-0.1厘，但長端利率的10年期債息可能會升到0.5厘，直至經濟復甦。

瑞銀財富管理看好日圓升勢，押注日本央行或考慮在未來幾個月調整其超寬鬆貨幣政策立場。未來幾個月日圓兌美元有望升值10%，而且技術上還可能超越這一水平。「這需要等等看，但或許就在6月或7月，央行可能在那時調整政策而非下周。」

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記者：譚志偉