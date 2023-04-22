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美德州要求公立學校張貼十誡 校內祈禱及閱讀聖經

環球社會熱點 17:54 2023/04/22

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美國德州參議院周四（20日）批准兩項法案，要求當地公立學校需在每間教室的顯眼位置，張貼印有十誡 （Ten Commandments）的海報。同時亦允許學校為教師和學生提供機會，在上課期間祈禱並閱讀聖經或其他宗教書籍。

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當地參議院批准兩項法案，第一項規定，十誡需張貼在教室的顯眼位置，並需為耐用海報或用帶框的影本。尺寸上，寬度最少達16英吋（約40.6厘米），長度則需達20英吋（約50.8厘米）。法案將在下一年學年生效。

第二項法案則規定，允許學區董事會和開放註冊特許學校的管理機構，要求旗下所有公立學校，為學生和教師提供機會，在上課期間祈禱並閱讀聖經等其他宗教書籍。法案同時禁止學校，透過公共廣播系統祈禱或閱讀宗教書籍。

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保守派宗教權利法律組織First Liberty Institute律師Matt Krause對法案表示歡迎，指做法可以恢復美國信仰，稱讚將十誡張貼於教師是一個很好的做法，且合乎憲法。德州副州長Dan Patrick亦表示，將十誡和祈禱重新帶回學校，將令學生成為更好的德州公民。

但當地浸信會基督教生活委員會（Texas Baptists Christian Life Commission）首席法律顧問John Litzler則表示對法案感到擔憂，強調子女討論宗教問題的對象應該是父母，而非學校。

德州當局近年一再推動將宗教納入公立學校教育，當地參議院2021年時亦通過法律，要求公立學校在張貼獲贈海報時，必須在海報上貼上「我們相信上帝」（In God We Trust）的標語。

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責任編輯：李俊儀

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