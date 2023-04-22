【帶你睇盤】火炭名牌屋苑　鄰近鐵路站　靚裝兩房戶叫價625萬

火炭雖然是傳統工業區，但擬重建轉型，前景可期。今次利嘉閣推薦的屋苑為銀禧花園，為區內老牌私人屋苑之一，項目極具規模，環境清幽，最大賣點是離火炭站只有數分鐘步程，外出搭港鐵相當方便。

放盤單位為銀禧花園6座高層B室，實用面積498平方呎，兩房間隔，現在叫價625萬元（最後更新日期：4月22日），若承造九成按揭，分30年還，利率3.375厘計，首價要62.5萬元，月供24,868元，而壓力測試下的入息要求為52,497元。

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放盤單位 物業編號：BF80674033 實用面積 498平方呎 間隔 兩房 叫價 625萬元（最後更新日期：4月22日） 賣點 1. 位處高層，景觀開揚。 2. 雅緻裝修，即買即住。 3. 屋苑距離港鐵火炭站只需5分鐘步程。

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