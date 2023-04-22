上月二手住宅註冊量創近20個月新高　元朗市中心價量齊升　升幅冠各區

中港通關後，上月全港二手住宅註冊量錄5,495宗，創近20個月新高。美聯物業房地產數據及研究中心，早前綜合土地註冊處資料，並將全港劃分為130分區分析，發現屯門市中心二手註冊量最多，期內共錄210宗，較2月的183宗，約14.8%。若以升幅計，元朗市中心宗數升幅最大，3月錄182宗二手註冊，較2月的86宗，大增超過1.1倍。

樓價方面亦見明顯反彈，以註冊量多少排名，在首10位地區中，有8區實用呎價按月上升。值得留意的是，註冊量升幅最大的元朗市中心，其呎價按月升幅同樣是最大，實用呎價按月升8.2%。

大圍、青衣升幅緊隨其後，按月分別升7.6%及7.4%；北角/炮台山、天水圍、馬鞍山、康城、將軍澳市中心則錄介乎約4%至約6.4%的按月升幅。不過，屯門市中心及荃灣市中心平均實用呎價回落，按月跌幅分別為0.1%及1.3%。

同場加映 【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

延伸閱讀 白石角University Hill首批折實約437萬起 折實均價16288元 比上期低7%【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機