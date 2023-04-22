美高院暫留女性獲口服墮胎藥權利 應華府緊急請求

美國最高法院周五（21日）批准司法部和藥廠Danco Laboratories的緊急請求，下令暫停執行德州聯邦法院限制女性獲取口服墮胎藥米非司酮（mifepristone）的要求。美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明歡迎決定，並表示將繼續支持美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用藥物。

美總統藝術與人文委員會星光熠熠 Lady Gaga任聯合主席 【下一頁】

拜登呼籲選民，將墮胎問題納入考慮範圍，並指議題對全國女性而言賭注過高，承諾將打擊針對女性健康的政治打擊。拜登亦指，美國民眾必須繼續用選票發聲，選出一個能夠恢復保障墮胎權的議會。

由於相關訴訟仍在繼續，料裁決只能保持女性最少到明年繼續獲得米非司酮。馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren） 亦指，相關鬥爭仍未結束，持有極端主義的共和黨人正繼續削弱女性自行作出醫療保健決定的權利。

特朗普獲多名共和黨人聲援 極右議員比作耶穌 【下一頁】

保守派大法官Clarence Thomas和Samuel Alito反對裁決，後者表示拜登政府無權暫緩執行，因為政府未能證明或在此期間，遭受無法彌補的傷害。

據悉美國一半墮胎個案中，都是使用藥物完成。德州聯邦法院4月初時裁定，FDA在23年的審查過程中違反規定，頒令禁止使用米非司酮。拜登政府隨即提出上訴，下月將在第五巡迴法院聽取辯論。外界分析指案件或再交由最高法院審理，屆時將會是羅訴韋德案（Roe v. Wade）案後，最高法院再次處理涉及墮胎權利的重要案件。

責任編輯：李俊儀