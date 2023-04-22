怡心園業主「企硬」不減價賣樓　半年後獲上車客「零議價」承接

將軍澳怡心園有業主堅持不減價，放盤半年後，終成功沽貨，現帳面獲利逾400萬元離場。美聯物業林健偉說，市況持續做好，業主心態轉趨強硬，其中怡心園5座低層C室，實用面積497平方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，近日以570萬元沽出，實用呎價約11,468元。

林健偉透露，單位約於半年前開價570萬元放售，近日在「零議價」情況下，獲區內上車客以570萬元承接。

資料顯示，原業主於2006年11月以163.3萬元購入上述單位，持貨超過16年，現帳面獲利406.7萬元，單位期內升值約2.5倍。

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