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【阿里巴巴】張勇：阿里仿如動物園、物種須不同培養方法　業務單元「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡」

股市 16:33 2023/04/22

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【阿里巴巴】張勇：阿里仿如動物園、物種須不同培養方法　業務單元「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡」

阿里巴巴 （09988） 主席張勇接受內地自媒體《秦朔朋友圈》時指出，阿里巴巴業務非常複雜，各自的關注點和氣質是不一樣，所以從發展邏輯看，「變是一種必然，要讓組織變得更簡單、更敏捷，讓孩子大了走出去，獨立面對市場」。

阿里巴巴早前宣布「1+6+N」的新治理結構，張勇稱：「就像一個動物園，不同物種需要不同的培養方法。如果一直混著運營，可能比較適合某些物種，但未必適合其他物種，且彼此間的摩擦也會越來越大」。張勇又稱，從員工層面看，要解決「為誰而戰」的問題，讓員工，在業務上的付出、貢獻和激勵結果之間產生更直接的關聯。

張勇：不會在所有業務董事會

阿里變革後各業務均有自己董事會，張勇直言，自己不會在所有董事會上，只會在少數董事會上，不意味著對每塊業務就完全置身事外。張勇解釋，阿里所有業務都是高度數字化的，信息是透明，其次阿里數據可視性也很好，自己仍可以看到原始的數據顆粒度。

對於部分業務單元若市場表現不理想，是否仍會面臨繼續改革的問題，張勇指，這是迴避不了，他提到：「十個手指有長短，在必要條件具備後，人的問題、視野格局的問題、創新力的問題、組織文化的問題，也許會更多地暴露出來。這毋庸迴避。」

業務單元「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡」

張指出，如果不暴露出來，可能自己都不知道病得那麼重，「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡」，那還不如暴露得更充分一點，然後該解決什麼問題就解決什麼問題，「如果某個部分真的沒有市場競爭力，那也只能被『埋掉』。我在內部開會時，原話就是這樣的」。

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編輯：李哲毅

美股 港股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 張勇 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）
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