認為現是入市機會　4620萬購維港頌　上手業主6年帳蝕260萬

北角維港頌再錄蝕讓買賣，業手持貨6年，現帳面蝕約260萬元。美聯物業江雲龍說，維港頌8座中層B室，實用面積1,245平方呎，四房連套房間隔，屬屋苑內優質放盤，日前以4,620萬元易手，實用呎價約37,108元。

江雲龍說，買家在區內物色不少單位，見上述單位優質，而且樓價較原業主購入價相宜，故認為目前是入市機會，即拍板以4,620萬元承接。

資料顯示，原業主於2017年以約4,880.8萬元購入上述物業，現帳面蝕約260萬元，物業期內貶值約5.3%。

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