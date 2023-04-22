【帶你睇盤】屯門名牌上車屋苑　中層兩房501呎叫價530萬

屯門樓價相對低水，吸引不少上車客尋寶。今次祥益地產推介的屋苑為新屯門中心，雖然與市中心有段距離，但勝在樓價相對低水，而且自設大商場，生活配套完善，適合預算不多的上車客。

放盤單位為新屯門中心2座中層A室，實用面積501平方呎，兩房間隔，現叫價530萬元（最後更新日期：4月22日），若承造九成按揭，分30年還，利率3.375厘計，首價要53萬元，月供21,088元，而壓力測試下的入息要求為44,518元。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

放盤單位 新屯門中心2座中層A室（物業編號：AN237857） 實用面積 501平方呎 間隔 兩房 叫價 530萬元（最後更新日期：4月22日） 賣點 開揚景觀、名牌屋苑、升值潛力高、可做九按

同場加映 【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機