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【帶你睇盤】屯門名牌上車屋苑　中層兩房501呎叫價530萬

股樓投資 15:57 2023/04/22

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屯門樓價相對低水，吸引不少上車客尋寶。今次祥益地產推介的屋苑為新屯門中心，雖然與市中心有段距離，但勝在樓價相對低水，而且自設大商場，生活配套完善，適合預算不多的上車客。

放盤單位為新屯門中心2座中層A室，實用面積501平方呎，兩房間隔，現叫價530萬元（最後更新日期：4月22日），若承造九成按揭，分30年還，利率3.375厘計，首價要53萬元，月供21,088元，而壓力測試下的入息要求為44,518元。

    點擊圖片放大
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放盤單位 新屯門中心2座中層A室（物業編號：AN237857）
實用面積 501平方呎
間隔 兩房
叫價 530萬元（最後更新日期：4月22日）
賣點 開揚景觀、名牌屋苑、升值潛力高、可做九按

同場加映 【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?279430

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

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