▲ 【內房危機】萬達傳獲銀團同意推遲萬達商管上市限期至11月底 暫避免13億美元貸款觸發提前還款

有內媒指，大連萬達集團境外總計13億美元的三筆銀行貸款已無觸發提前還貸風險，目前萬達與銀團參貸行已將合同約定的萬達商管上市期限推遲至2023年11月30日。

報道引述投資者指，此前大連萬達集團和銀團參貸行在合同上約定的原合同條款約定為，若珠海萬達商管未能在2023年5月8日前完成赴港上市，萬達作為藉款人需要盡快通知各參貸行，如果大多數貸款行（按出資份額佔比合計超過66.67%）要求萬達集團還款，則萬達需要歸還貸款存量本金及對應的利息。

超過三分之一的參貸行同意萬達豁免申請

目前，萬達集團據報已就該條款正式向所有參貸行發出豁免同意申請，將合同約定的珠海萬達商管上市日期調整為2023年11月30日。截至目前，這三筆銀團均已有超過三分之一的參貸行向代理行回復同意豁免申請，意味萬達不會被要求提前歸還貸款，該條款已無觸發風險。

報道提到，此前珠海萬達商管正在按照中證監新規準備IPO文件，但並未給出具體IPO時間表。按照此前萬達與鄭裕彤家族、碧桂園 （02007） 、中信資本、螞蟻、騰訊 （00700） 、PAG等22家機構投資人的對賭協議內容，萬達商管承諾2021年至2023年實際淨利潤將分別不低於51.9億元、74.3億元及94.6億元（人民幣，下同）。

萬達曾簽對賭協議

如未達成，則大連萬達商業及珠海萬贏將以零對價轉讓有關數量的股份，或向投資者支付現金補償。此外，珠海萬達商管還和前述投資者簽署了有關上市進程的承諾。如果珠海萬達在2023年底前未能完成上市工作，萬達商管有義務向Pre-IPO投資者回購股份。

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編輯：李哲毅