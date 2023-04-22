【直擊單位】荃灣翠豐臺兩房682萬沽　帳面蝕18萬　實際大賺離場

荃灣翠豐臺一個中層兩房單位，日前以682萬元易手，翻查成交紀錄，單位於2019年轉售，成交價為700萬元，換言之，業主帳面蝕18萬元。然而，由於單位曾經甩名，由兩人持有轉為一人持有，故實際上業主帳面大賺離場。

美聯物業鍾家豪指出，翠豐臺3座中層G室，實用面積446平方呎，兩房間隔，享海景，原叫價698萬元，終減價16萬元，以682萬元易手，實用呎價15,291元。

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鍾家豪透露，業主於2004年2月以176萬元購入單位，當時由兩人持有。及至2019年以700萬元甩名，轉為一人持有。換句話說，雖然目前帳面蝕18萬元，但實際大賺離場。

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