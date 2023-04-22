何文田ST.GEORGE'S MANSIONS再錄成交　四房大宅1.13億沽

中港通關後，豪宅交投持續增多，其中由信置（00083）與中電（00002）合作發展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，今日再錄逾億元成交。

成交單位為3座20樓A單位，實用面積2,087平方呎，四房雙套間隔，現以1.13億元易手，實用呎價約54,145元。

值得留意的是，單計今年，ST. GEORGE'S MANSIONS已售出19伙，涉逾18億元。而項目累售37伙，總套現金額近43億元，當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。

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