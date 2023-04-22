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【ESG】「領展可持續未來館」樂富廣場開幕　設270度沉浸投影、互動遊戲（多圖）

Hot Talk 14:25 2023/04/22

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【ESG】「領展可持續未來館」樂富廣場開幕　設270度沉浸投影、互動遊戲（多圖）

領展 （00823） 旗下可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」今日（22日）舉行開幕典禮，並於星期日（23日）正式對公眾開放，領展主席聶雅倫表示，冀透過展館示範如何把可持續發展的「遠大理想」化成眾多可以達到的「小目標」，展示可行實踐路徑，可以始於日常、行於社區、人人也能做得到的生活方式和營商模式，真正將可持續發展概念普及化。

領展設立了「領展可持續未來館」，選址旗下位於九龍中商場樂富廣場，佔地約6,800呎，市民可免費入場參觀。領展稱，在其香港物業組合中，超過六成商戶的業務均與食物相關，因此展館從「食」這個最貼近日常生活的課題開始。

「領展可持續未來館」有咩玩？

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開館特別主題展覽「綠續開餐」 另設環保概念店「米仔站」

開館時的特別主題展覽是「綠續開餐」，展館常設展覽區則會展示領展的可持續發展歷程。現時館內設有「綠續冰室」示範單位，向大眾展示一家香港最普遍及地道的茶餐廳可如何實踐可持續發展的營運模式。

展館內亦設有由領展贊助、惜食堂開設的全港首個環保概念店「米仔站」，「米仔站」，集零售、食物捐贈及支援服務、倡導惜食文化及推廣環保消費於一身。

卓格理：冀平台連繫所有持份者

環境保護署署長徐浩光出席開幕典禮時表示，領展可持續未來館，提供了一個新的平台，宣揚和鼓勵市民大眾建立和實踐低碳的生活方式。

領展首席營運總裁（中國內地除外）卓格理表示，希望通過這平台連繫所有持份者，包括顧客、商戶、供應商、業務夥伴、業內同行、以及社區的不同組織，將可持續發展的概念融入個人日常生活及商業營運中。

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編輯：李哲毅

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