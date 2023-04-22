西貢逸瓏園兩房連花園戶930萬沽　業主7年前買入都要蝕

近日西貢接連錄得蝕讓成交，區內半新樓逸瓏園個別單位售價，更跌穿7年前一手購入價水平。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄說，逸瓏園第5座地下連花園單位，實用面積691平方呎，連有約366平方呎花園，兩房兩廳連一儲物室間隔，望內園景，日前以930萬元易手。

廖振雄透露，業主原叫價980萬元，終減價50萬元，減幅約5.1%，屬市價成交。

資料顯示，原業主於2016年7月以約935萬元購入上址，持貨約7年，現賬面蝕約5萬元，但連同釐印費等轉售成本，料實質蝕讓金額更高。

同場加映 【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

延伸閱讀 白石角University Hill首批折實約437萬起 折實均價16288元 比上期低7%【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機