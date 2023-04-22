▲ 【金融發展】陳茂波：探討完善跨境理財通 積極籌備港股通增人民幣櫃台

財政司司長陳茂波出席粵港澳大灣區金融發展論壇致辭時稱，現正與內地相關部委積極探討完善「跨境理財通」，包括增加參與的金融機構類別、豐富產品種類等，並希望能獲批在南沙及前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠及續保等服務。

陳茂波又提到，現時正積極籌備在港股通增加人民幣櫃台，致力為離岸人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑，料舉措可進一步鞏固香港作為國際籌融資平台、以及通往內地和國際市場雙向門戶的橋樑角色。

特專科技上市制度便利內地創新企業

上月底聯交所正式推出特專科技公司上市制度，陳茂波指，新上市制度將便利內地的創新企業取得國際融資，支持科技行業的發展。

另外，自2021年起，深圳市政府和海南省政府相繼在香港發行離岸人民幣地方政府債券，包括綠色、藍色及可持續發展債券。陳茂波稱，未來會邀請更多省市政府、機構和企業透過香港的資本市場作綠色籌融資。

大灣區定位為綠色科技金融中心

陳茂波提到，香港和大灣區的兄弟城市都擁有不少具素質的綠色科技企業，認為可以把綠色金融和綠色科技結合，把大灣區定位為全球領先的綠色科技和綠色金融中心，同時有利吸引更多國際資金和科技公司落戶，加速整個大灣區綠色科技產業的發展。

相關文章：

【香港經濟】陳茂波訪京與人行易綱、財政部王東偉等會面

【消費券2023】陳茂波：消費券釋放200億消費力 相當於單月零售額6成

編輯：李哲毅