  • 24°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳維州嚴重車禍釀5死 死者據報包括港人

環球社會熱點 13:42 2023/04/22

分享：

分享：

澳洲維多利亞州北部公路發生當地自2012年以來最嚴重車禍，造成5人死亡。據報現年29歲的肇事司機超速兼涉嫌吸食大麻，駕駛一輛白色私家車和一輛載有6人的車輛相撞，導致後者失控撞上對頭而來裝載牛奶的貨車。事故造成5人死亡，有澳洲媒體指死者中包括港人和台灣人，家屬已接獲通知正前往澳洲。

6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女沈可婷歷3次上訴脫罪 【下一頁】

維州警方表示，事發於當地時間周四（20日）下午約2時半（香港時間約中午12時半），兩輛汽車和一輛裝有牛奶的火車，在Strathmerton鎮附近的公路交叉口相撞。事件中3人當場死亡，另有3人被送至附近醫院，但當地警方周五（21日）宣布，死亡人數已上升至5人。

當地警方確認，全數死者都來自同一車輛。當中包括年逾60歲的女性司機，和一名年齡介乎23至30歲的男性乘客，其餘3人則皆為女性乘客，是受雇於羊肉場的海外打工者，僱主正是司機。澳洲《先驅太陽報》（Herald Sun） 報道，打工者來自香港和台灣，親屬周五晚已趕赴當地。另有一名年逾50歲的男性司機正在留醫。

荷蘭火車出軌起火 1死多人重傷 【下一頁】

澳洲地方法院文件顯示，肇事司機Christopher Dillon Joannidis事發3分鐘前前曾因車速達每小時118公里，超速而被警方攔下，初步測試結果顯示對大麻讀數呈陽性。警方將對Christopher Dillon Joannidis血液進行檢測，確定他是否曾經服用藥物。

據悉，Christopher Dillon Joannidis和其車上的一名乘客在事故中受輕傷。他被控5項危險駕駛導致他人死亡罪名，周五下午於當地法院提堂。地方法院准許他有條件保釋，包括禁止駕駛，和必須居住在其提供的家庭住址，交出護照且不能離開維多利亞州。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
2023/04/11
【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
荷蘭火車出軌起火 1死多人重傷
2023/04/04
荷蘭火車出軌起火 1死多人重傷
《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
2023/03/21
《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
美俄亥俄州再有火車脫軌意外 居民被下令暫勿外出
2023/03/05
美俄亥俄州再有火車脫軌意外 居民被下令暫勿外出
希臘火車事故錄音曝光 揭司機按指示衝紅燈
2023/03/04
希臘火車事故錄音曝光 揭司機按指示衝紅燈

你可能感興趣

【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
17:15 2023/04/11
【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
荷蘭火車出軌起火 1死多人重傷
14:28 2023/04/04
荷蘭火車出軌起火 1死多人重傷
《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
08:05 2023/03/21
《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
交通事故 罪案 香港 澳洲 危險駕駛 維多利亞州 台灣 司機

下一篇文章

泰錄全球首宗新冠變種Arcturus死亡個案 指為外籍長者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
【俄烏戰爭】G7或考慮全面制裁俄 梅德韋傑夫諷烏最終分裂（持續更新）
【俄烏戰爭】G7或考慮全面制裁俄 梅德韋傑夫諷烏最終分裂（持續更新）
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
英國女校老師上堂講「女孩下午好」惹學生不滿校方拒續約
英國女校老師上堂講「女孩下午好」惹學生不滿校方拒續約
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款