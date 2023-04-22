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澳維州嚴重車禍釀5死 死者包括1名港人（第二版）

環球社會熱點 17:07 2023/04/22

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澳洲維多利亞州北部公路發生當地自2012年以來最嚴重車禍，造成5人死亡。據報現年29歲的肇事司機超速兼涉嫌吸食大麻，駕駛一輛白色私家車和一輛載有6人的車輛相撞，導致後者失控撞上對頭而來裝載牛奶的貨車。事故造成5人死亡，有澳洲媒體指死者中包括港人和台灣人，家屬已接獲通知正前往澳洲。本案入境處其後證實，就事件接獲1宗求助個案。

（第二版更新證實1名港人罹難）

香港入境處表示，至今接獲1宗求助涉及1名港人，已透過外交部駐港特派員公署和中國駐墨爾本總領事館跟進事件，並已按家屬意願提供意見及協助。 

6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女沈可婷歷3次上訴脫罪 【下一頁】

維州警方表示，事發於當地時間周四（20日）下午約2時半（香港時間約中午12時半），兩輛汽車和一輛裝有牛奶的火車，在Strathmerton鎮附近的公路交叉口相撞。事件中3人當場死亡，另有3人被送至附近醫院，但當地警方周五（21日）宣布，死亡人數已上升至5人。

當地警方確認，全數死者都來自同一車輛。當中包括年逾60歲的女性司機，和一名年齡介乎23至30歲的男性乘客，其餘3人則皆為女性乘客，是海外打工者，僱主正是司機。澳洲《先驅太陽報》（Herald Sun） 報道，打工者來自香港和台灣，親屬周五晚已趕赴當地。另有一名年逾50歲的男性司機正在留醫。

荷蘭火車出軌起火 1死多人重傷 【下一頁】

澳洲地方法院文件顯示，肇事司機Christopher Dillon Joannidis事發3分鐘前曾因車速達每小時118公里，超速而被警方攔下，初步測試結果顯示對大麻讀數呈陽性。警方將對Christopher Dillon Joannidis血液進行檢測，確定他是否曾經服用藥物。

據悉，Christopher Dillon Joannidis和其車上的一名乘客在事故中受輕傷。他被控5項危險駕駛導致他人死亡罪名，周五下午於當地法院提堂。地方法院准許他有條件保釋，包括禁止駕駛，和必須居住在其提供的家庭住址，交出護照且不能離開維多利亞州。

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責任編輯：李俊儀

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