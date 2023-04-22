▲ 【儲局官員】庫克：美通脹率仍高企且廣泛扎根 但信貸收緊影響須納入考量

美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）表示，美國通脹率仍然居高不下而且廣泛扎根，但她正在評估緊縮信貸的影響，以確定利率需要多高才能遏制價格壓力。

庫克在活動演講辭中表示，「依賴數據的風險管理框架令我支持聯邦公開市場委員會（FOMC）對貨幣政策快速收緊的反應」。庫克指出，目前聯邦基金利率目標接近5厘，自己正在考慮什麼樣的利率足以限制通脹在一定時間內降至2%。

許多價格都在下降 惟重回2%道路或漫長且不平

聯儲局將於當地時間5月2日至3日再次開會，預計將連續第三次加息 25個基點。多位儲局官員在禁言限期公開講話。

庫克指出，通脹數據發展令人欣喜，許多項目價格都在下降，並表示 3 月份的消費者價格表明住房服務通脹放緩。但庫克表示，很多下跌是由能源價格放緩推動，並警告通脹回落到美聯儲的2%目標的道路可能漫長且不平坦。

須權衡貸款條件收緊影響

庫克稱：「所有這些指標都已脫離峰值，但仍處於高位，表明通脹已成為經濟的廣泛扎根。」她說，她正在權衡上個月矽谷銀行倒閉導致的貸款條件收緊，以及隨之而來的動盪與經濟指標的影響。

庫克指出，如果融資條件收緊對經濟構成重大阻力，聯邦基金利率的的合適路徑可能要低於融資條件未收緊的時候，又稱但如果數據顯示經濟持續強勁且通貨緊縮放緩，當局可能還有更多工作要做。

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編輯：李哲毅