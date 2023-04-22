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泰錄全球首宗新冠變種Arcturus死亡個案 指為外籍長者

環球社會熱點 12:46 2023/04/22

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泰國衛生官員周四（20日）宣布，錄得一宗新冠變種Arcturus 死亡個案，為全球首宗。泰國醫學科學部總幹事Supakit Sirilak表示，死者是一名外籍長者，患有基礎疾病，所以個案或不能反映Arcturus 的嚴重性，而是它對其他風險因素的影響。

兒童染Arcturus變種恐致結膜炎 印度新增確診單日飆3成 【下一頁】

Arcturus 感染個案在全球範圍內不斷攀升，泰國當局亦透露，當地已經發現27宗感染個案。泰國朱拉隆功大學醫學院臨床病毒學卓越中心教授Yong Poovorawan指，料Arcturus將在短期內將成主流亞變種毒株。

Yong Poovorawan亦透露，泰國在4月9日至15日期間，因感染Arcturus而入院的患者人數，按周增加2.5倍。

印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐 【下一頁】

Arcturus亦被稱為Omicron亞變種XBB.1.16，於1月首次被發現，世界衛生組織（WHO）自3月底起就一直檢查其變化。WHO流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）曾表示，未見有患者確診後病症嚴重程度發生變化。

責任編輯：李俊儀

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