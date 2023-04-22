▲ 【Google母企】Alphabet CEO去年薪酬飆升至17.6億港元 受惠巨額股份獎勵

科企大手裁員的背景下，管理層薪酬更顯敏感，谷歌（Google）母企Alphabet（美：GOOGL）行政總裁Sundar Pichai 在三年一次派發獎勵股份推動下，去年薪酬飆升至2.26億美元（約17.6億港元），較2021年的630 萬美元（約4914萬港元）急增近35倍。

根據Alphabet 周五提交的文件顯示，Pichai 去年薪酬中，股票獎勵部分涉2.18億美元（約17億港元），2021年Pichai並無獲派獎勵股份，過去三年他薪金一直穩定在200萬美元（約1560萬元）。

Pichai 股票獎勵屬三年一次，他在2019年獲得了同樣規模的獎勵，當時獎勵股份價值2.81億美元（約21.9億港元）。不過，CEO薪酬已成為科技行業特別敏感的話題，尤其是在 Alphabet 和其他大公司出現裁員浪潮。

今年1月份Alphabet 開始裁員約 12,000 人，佔其全球員工總數的 6%，而2022 年 Alphabet 員工的年度薪酬中位數為27.98萬美元（約218.2萬港元），Pichai薪酬為員工總薪酬中位數808倍。

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編輯：李哲毅