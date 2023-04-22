秘魯涉貪前總統美國自首 將被引渡回國受審

秘魯前總統托萊多（Alejandro Toledo）周五（21日）向美國當局自首，成秘魯史上第三位，將被起訴的前總統。托萊多被指收取巴西建築公司Odebrecht約3,500萬美元（約2.7億港元），協助對方獲得工程合約。

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現年77歲的托萊多曾經在史丹福大學（Stanford University）任教，於2001至2006年期間擔任總統。他否認曾經索取或收受賄賂，他目前正被秘魯當局起訴，或將被判監20年。美國聯邦法官周四（20日）駁回他阻止引渡的請求。

托萊多代表律師David Bowker指，對法官的決定感到失望和悲痛，並指托萊多是政治起訴的受害者。他指秘魯的司法系統存在缺陷，托萊多的案件主要取決於兩名罪犯的不可靠證詞，而托萊多亦永遠不會有公平機會，證明自己的清白。

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托萊多在美國政府應秘魯當局的引渡請求下，於2019年被捕，次年獲得保釋，近期居住於加州。托萊多任內前副總統David Waisman卻指，托萊多自首或標誌秘魯反貪鬥爭取得進展，他或回會進一步揭露案件詳情。

外界分析指，托萊多或將被關押在首都利馬（Lima）郊外的監獄中，該所監獄目前已關押著另外兩面前總統，分別立場右翼的Alberto Fujimori及立場左翼的Pedro Castillo。據悉前者已因侵犯人權罪被判監25年，後者被指涉及叛亂正接受調查。據悉在過去30年間，幾乎所有秘魯前總統都因貪污腐敗被檢控或接受調查。

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責任編輯：李俊儀