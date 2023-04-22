  • 23°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

秘魯涉貪前總統美國自首 將被引渡回國受審

環球社會熱點 11:22 2023/04/22

分享：

分享：

秘魯前總統托萊多（Alejandro Toledo）周五（21日）向美國當局自首，成秘魯史上第三位，將被起訴的前總統。托萊多被指收取巴西建築公司Odebrecht約3,500萬美元（約2.7億港元），協助對方獲得工程合約。

美黑人青少年誤闖民居被射傷 8旬白人男屋主被起訴 【下一頁】

現年77歲的托萊多曾經在史丹福大學（Stanford University）任教，於2001至2006年期間擔任總統。他否認曾經索取或收受賄賂，他目前正被秘魯當局起訴，或將被判監20年。美國聯邦法官周四（20日）駁回他阻止引渡的請求。

托萊多代表律師David Bowker指，對法官的決定感到失望和悲痛，並指托萊多是政治起訴的受害者。他指秘魯的司法系統存在缺陷，托萊多的案件主要取決於兩名罪犯的不可靠證詞，而托萊多亦永遠不會有公平機會，證明自己的清白。

美國阿拉巴馬州生日派對爆槍擊 釀4死28傷 【下一頁】

托萊多在美國政府應秘魯當局的引渡請求下，於2019年被捕，次年獲得保釋，近期居住於加州。托萊多任內前副總統David Waisman卻指，托萊多自首或標誌秘魯反貪鬥爭取得進展，他或回會進一步揭露案件詳情。

外界分析指，托萊多或將被關押在首都利馬（Lima）郊外的監獄中，該所監獄目前已關押著另外兩面前總統，分別立場右翼的Alberto Fujimori及立場左翼的Pedro Castillo。據悉前者已因侵犯人權罪被判監25年，後者被指涉及叛亂正接受調查。據悉在過去30年間，幾乎所有秘魯前總統都因貪污腐敗被檢控或接受調查。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美黑人青少年誤闖民居被射傷 8旬白人男屋主被起訴
2023/04/18
美黑人青少年誤闖民居被射傷 8旬白人男屋主被起訴
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
2023/04/18
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
美國阿拉巴馬州生日派對爆槍擊 釀4死28傷
2023/04/17
美國阿拉巴馬州生日派對爆槍擊 釀4死28傷
岸田文雄演説遇爆炸片段曝光 24歲疑犯寓所檢獲火藥
2023/04/16
岸田文雄演説遇爆炸片段曝光 24歲疑犯寓所檢獲火藥
美洩密案男子提堂 罪成最高可判監15年
2023/04/15
美洩密案男子提堂 罪成最高可判監15年

你可能感興趣

美黑人青少年誤闖民居被射傷 8旬白人男屋主被起訴
12:19 2023/04/18
美黑人青少年誤闖民居被射傷 8旬白人男屋主被起訴
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
08:05 2023/04/18
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
美國阿拉巴馬州生日派對爆槍擊 釀4死28傷
12:17 2023/04/17
美國阿拉巴馬州生日派對爆槍擊 釀4死28傷
罪案 地緣政治 貪污 秘魯 美國 巴西 利馬 法官

下一篇文章

英副首相藍韜文辭職 職場欺凌指控成立
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
【俄烏戰爭】G7或考慮全面制裁俄 梅德韋傑夫諷烏最終分裂（持續更新）
【俄烏戰爭】G7或考慮全面制裁俄 梅德韋傑夫諷烏最終分裂（持續更新）
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款