▲ 【科企裁員潮】電召汽車平台Lyft新CEO上任一周即大手炒人 據報涉1200人、佔員工總數3成

美國科網企業裁員潮不斷，電召汽車平台Lyft（美：LYFT）行政總裁David Risher 新上任一周後在周五（21日）宣布，作為重組一部分，將進行大幅縮減團隊規模，有外電引述消息指，Lyft 將裁員至少1200 人，約佔其 4000名員工的30%。

Lyft去年11月曾裁員700人，約佔員工總數的 13%。Risher指出，Lyft須要成為一家更快、更扁平的公司，讓每個人都更接近乘客和司機。Risher指出Lyft須降低成本，以提供負擔得起的乘車服務、吸引司機的收入以及盈利增長。

Risher稱，裁員節省下來的資金來會投資車費競爭力、更快的接送時間和更好的司機收入。

早前Meta（美：META）宣布新一輪裁員，亞馬遜（美：AMZN）、谷歌（美：GOOGL）、微軟（美：MSFT）宣布縮減人手，根據裁員追踪網站 Layoffs.fyi數據，到 2023 年，科技公司共裁員超過17.2萬人。

相關文章：

【美國裁員潮】德勤美國據報裁員1200人

【美股焦點】Meta新一輪裁員開始 技術團隊為重災區 另據報計劃裁減或調離IG倫敦員工

編輯：李哲毅