【大灣區】私募基金基匯資本收購 廣州佛羅倫斯小鎮商場

本港及內地恢復通關，即有基金伺機出手投資大灣區零售物業。房地產私募基金基滙資本宣佈，通過旗下管理基金及有限合夥企業的共同投資，已完成收購位於中國廣東的廣州佛羅倫斯小鎮，總可出租面績達62,200平方米。廣州佛羅倫斯小鎮位於廣佛都市圈內，享有廣州南站的良好交通連接，並靠近廣州市中心和佛山，是廣州和佛山2,100萬名居民的理想購物場所。廣州佛羅倫斯小鎮於2015年開業後發展迅速，現已全面出租，擁有雲集182個國際和本地零售品牌的穩固租戶組合。

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基匯表示，佛羅倫斯小鎮在中國不同一線城市進行營銷推廣，在過去四年間不斷增長。RDM Asia將繼續擔任佛羅倫斯小鎮的物業和資產管理人，發揮其在中國各地開發、租賃和管理奢侈品折扣店的經驗。廣州佛羅倫斯小鎮內佔地17,000平方米的連接廣場和相鄰零售商場的擴建工程總體規劃已經得到當局的批准，完成資產升級工程將需大約12個月的時間。

基滙資本執行合夥人吳燕安表示，廣州佛羅倫斯小鎮項目表現強勁，具有獨特的擴張機會。儘管全球經濟面臨挑戰，但中國的奢侈品市場繼續呈現穩定的增長。基匯預計在通關的帶動下，中國消費者的支出將保持良好增長。廣州佛羅倫斯小鎮的擴張將有助我們實現潛在收入增長，透過資產升級創造價值。

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