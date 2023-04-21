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【美股焦點】寶潔季度收入好過預期　上調全年銷售預期　開市升超過3%

股市 23:03 2023/04/21

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個人護理用品巨頭寶潔（美︰PG）第三季收入按年升3.5%至200.7億美元，純利按年升1.3%至34經攤薄後每股盈利為1.37元，按年增長3%，兩項數字均好過市場預期。撇除收購合併帶來的影響後，該集團的業務內生收入增長為7%，核心每股盈利按年增3%。

股價在美股開市後向好，升超過3%。

集團第三季期內整體銷量按年跌3%，但所有產品類別的平均價格按年上升10%。公司更上調2023財年全年銷售預期，料按年升1%，高於此前估計的持平至下跌1%；此外，亦上調內生收入增長為6%，此前估計為4至5%。

集團主席兼首席執行官Jon Moeller表示，儘管成本和運營環境仍然非常困難，但第三季仍然取得強勁業績，首三季中取得的進展使集團能夠提高對銷售增長和股東現金回報的財年展望，並維持對每股收益增長的指導範圍。

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編輯：葉志偉

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