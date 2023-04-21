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【券商點睇】首季業績符預期 中移動941獲予「買入」評級

股樓投資 20:00 2023/04/21

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富瑞發表研究報告指，中移動(00941)首季業績符預期，服務收入、EBITDA、淨利潤按年分別增長8.3%、4.9%、9.5%；其收入及EBITDA增長略低於淨利潤，淨利潤則高於該行預期。中移動估值及股息收益率仍然極具吸引力，屬該行第二選擇的股票，給予「買入」評級，目標價為85.68元。
 

 

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溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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富瑞認為，對集團的盈利預測較為保守，而業績中利潤的增加將直接轉化為股息收益率的上升，因為根據公司之前的指引，今年的派息率很可能最少為70%。

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記者：張以正

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