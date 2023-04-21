  • 24°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 00:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】持貨百億股東大戶結盟　要求馬斯克專注特斯拉業務

股市 23:10 2023/04/21

分享：

分享：

【TSLA】持貨百億股東大戶結盟　要求馬斯克專注特斯拉業務

Tesla（美：TSLA；特斯拉）行政總裁Elon Musk（馬斯克）旗下Space X的自研火箭試射後爆炸，去年私有化Twitter，以及特斯拉年初起連翻減價，令部分投資者擔心Elon Musk未有專注特斯拉業務，一郡投資者聯合起來，向董事會主席Robyn Denholm和董事Ira Ehrenpreis發公開信，要求Elon Musk專注特斯拉業務。

投資小組由17位共持有15億美元（約117億港元）特斯拉股票的股東組成，包括Amalgamated Bank及紐約市的養老基金。投資者認為馬斯克因其他公司業務而分心，需加以遏制，希望董事會能制定出一個相應的計畫，並尋求罷免與馬斯克關係過密的董事。

投資小組認為特斯拉需面對電動車市場競爭激烈，以及其他問題，包括監管機構對特斯拉自動輔助駕駛（Autopilot）系統調查、加州政府對特斯拉Fremont工廠不公平對待黑人員工的訴訟，以及紐約州水牛城工廠的工人利益糾紛等。

相關文章：

【TSLA】Tesla股價插水兼SpaceX火箭爆炸　馬斯克身家一夜間蒸發983億元

【TSLA】2700億狂掟特斯拉　股價重挫1成　券商憂繼續減價　集體下調目標價

記者：宋佩恩

美股 股票 Tesla 養老基金 烏魯木齊 私有化 電動車 紐約 Twitter
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股市況】美國4月PMI勝預期　道指跌27點　納指跌0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股市況】美國4月PMI勝預期　道指跌27點　納指跌0.1%（不斷更新）
【美股市況】美國4月PMI勝預期　道指跌27點　納指跌0.1%（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
【美國經濟數據】美國4月Markit製造業PMI初值50.4　高於市場預期　升穿榮枯綫
【美國經濟數據】美國4月Markit製造業PMI初值50.4　高於市場預期　升穿榮枯綫
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款