▲ 【TSLA】持貨百億股東大戶結盟 要求馬斯克專注特斯拉業務

Tesla（美：TSLA；特斯拉）行政總裁Elon Musk（馬斯克）旗下Space X的自研火箭試射後爆炸，去年私有化Twitter，以及特斯拉年初起連翻減價，令部分投資者擔心Elon Musk未有專注特斯拉業務，一郡投資者聯合起來，向董事會主席Robyn Denholm和董事Ira Ehrenpreis發公開信，要求Elon Musk專注特斯拉業務。

投資小組由17位共持有15億美元（約117億港元）特斯拉股票的股東組成，包括Amalgamated Bank及紐約市的養老基金。投資者認為馬斯克因其他公司業務而分心，需加以遏制，希望董事會能制定出一個相應的計畫，並尋求罷免與馬斯克關係過密的董事。

投資小組認為特斯拉需面對電動車市場競爭激烈，以及其他問題，包括監管機構對特斯拉自動輔助駕駛（Autopilot）系統調查、加州政府對特斯拉Fremont工廠不公平對待黑人員工的訴訟，以及紐約州水牛城工廠的工人利益糾紛等。

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記者：宋佩恩