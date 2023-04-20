惠譽：越秀地產123股權融資 有助維持槓桿率於40%以下

評級機構惠譽表示，越秀地產(00123)擬議股權融資，應能遏制其槓桿率因公司的增長戰略而進一步攀升。公司合同銷售增長促使市場地位提升，且槓桿率適度，這些因素若能持續，將共同為越秀地產的信用狀況帶來支持。



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惠譽指，考慮到越秀地產為支持其增長戰略而制定的拿地計劃，相信此次配股的募資淨額將有助於遏制公司槓桿率攀升，募資淨額佔越秀地產2022年末淨債務的約9%。

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此外，該行認為越秀地產今年拿地預算約為400億元人民幣，與去年430億元人民幣相若，預計此次股權融資將令公司的槓桿率維持在40%以下，這相對於其評級而言屬於適度的水平。

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記者：張以正