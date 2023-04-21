【新股IPO】阿里旗下盒馬擬明年來港上市 去年估值100億美元

引述外電報道，阿里巴巴(09988)旗下食品雜貨部門盒馬鮮生準備明年來港上市，目前已與中金、摩根士丹利等合作籌備有關上市事宜。







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盒馬成立於2016年，截至2022年3月31日，於中國擁有超過270間自營門店。去年1月盒馬曾考慮以100億美元估值融資，今年1月據稱終虧轉盈。



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記者：張以正