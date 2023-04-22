無懼銀行業存款持續減少「債王」格羅斯撈底地區性銀行股

美國銀行業存款持續外流，但「債王」格羅斯（Bill Gross）則趁機撈底銀行股。據外媒報道，格羅斯於周五（21日）發布的投資展望中表示，買入阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorporation，美﹕WAL）、Synovus Financial Corp.（美﹕SNV）和西太平洋銀行（PacWest Bancorp，美﹕PACW）等地區銀行的股票，以及SPDR標普地區銀行ETF（美﹕KRE）。

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據美聯儲公布的最新數據，美國銀行業存款上周減少762億元（美元，下同），至17.2萬億元，對上一周為17.3萬億元，反映美國金融體系在一系列銀行倒閉案後仍處於脆弱狀態。

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格羅斯表示，一直以來都想開一家銀行，而是是一間即使在保守經營的情況下也能賺錢的牌照，現在可以通過公開市場實現願望。不過，他指出，若發生經濟衰退，地區性銀行將面臨周期性問題，而規模較小的地區性銀行可能會被規模較大的銀行以高於當前價格的溢價吞併。與此同時，他認為美國通脹要回到2%是極其困難。

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記者：郭秀慧