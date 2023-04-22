  • 23°C
香港時間 : 2023422日 (週六) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無懼銀行業存款持續減少「債王」格羅斯撈底地區性銀行股

環球政經 15:45 2023/04/22

分享：

分享：

美國銀行業存款持續外流，但「債王」格羅斯（Bill Gross）則趁機撈底銀行股。據外媒報道，格羅斯於周五（21日）發布的投資展望中表示，買入阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorporation，美﹕WAL）、Synovus Financial Corp.（美﹕SNV）和西太平洋銀行（PacWest Bancorp，美﹕PACW）等地區銀行的股票，以及SPDR標普地區銀行ETF（美﹕KRE）。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

據美聯儲公布的最新數據，美國銀行業存款上周減少762億元（美元，下同），至17.2萬億元，對上一周為17.3萬億元，反映美國金融體系在一系列銀行倒閉案後仍處於脆弱狀態。

【安踏體育 2020】安踏體育折讓8.8%配股 籌117億元 股價曾挫近9% 一度跌穿配股價【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

格羅斯表示，一直以來都想開一家銀行，而是是一間即使在保守經營的情況下也能賺錢的牌照，現在可以通過公開市場實現願望。不過，他指出，若發生經濟衰退，地區性銀行將面臨周期性問題，而規模較小的地區性銀行可能會被規模較大的銀行以高於當前價格的溢價吞併。與此同時，他認為美國通脹要回到2%是極其困難。

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
撈底 經濟衰退 格羅斯 ETF 通脹 金融 銀行

上一篇文章

【帶你睇盤】屯門名牌上車屋苑　中層兩房501呎叫價530萬

下一篇文章

【直擊單位】荃灣翠豐臺兩房682萬沽　帳面蝕18萬　實際大賺離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款