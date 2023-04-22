【ChatGPT熱潮】百度與用友網絡簽訂戰略合作 用友BIP全面接入文心一言

自百度集團（ 09988 ）推出國產版ChatGPT「文心一言」後， 陸續與多間企業簽署合作協議。集團公布，與內地雲服務及企業管理軟件行業龍頭之一的用友網絡（滬﹕600588）簽署進一步戰略合作。

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百度表示，旗下智能雲將與用友網絡及旗下多個行業公司積極開展生態聯動，基於「文心一言」為代表的大模型和通用AI能力深化合作，推動中國企業智能化升級。基於雙方戰略合作協議，用友旗下企業數智化創新平台BIP將全面接入「文心一言」，共同打造BIP人工智能產品，為企業提供更優質的全場景雲服務與人工智能解決方案。

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記者：郭秀慧