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三星擬第二季減5% NAND Flash產能 為25年來首次減產

環球政經 14:12 2023/04/22

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據外媒報道，三星（Samsung）計劃將快閃記憶體（NAND Flash）的產能縮減5.3%，為25年來首次。

受累全球需求疲弱，三星被迫降價搶單晶圓代工生意，導致業績急劇下滑。三星早前公布今年第一季業績，營業利潤6,000億韓元，按年暴跌近96%，是自2009年第一季以來，首次季度營利跌至1萬億韓元以下。三星表示，記憶體需求急劇下降，主要是總體經濟情勢加上客戶採購意願降低等影響，許多客戶爲了財務目的繼續調整庫存。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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報道指，三星於今年第二季將縮減NAND Flash產能約5.3%，主要是調整西安廠產能，而西安廠佔三星NAND Flash總產量的40%。其中，西安一廠月產能預料下調至11萬片，較去年第四季的12.5萬片減少12%；西安二廠月產能則預料從14.5萬片減產7%至13.5萬片。

【ChatGPT熱潮】 「文心一言」發布會臨時改為閉門會議 據報百度推「文心千帆」企業級平台【見下頁

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記者：郭秀慧

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